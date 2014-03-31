"Правый сектор" о стрельбе на Европейской: произошел неприятный инцидент

"Сегодня вечером, 31 марта 2014 года вблизи Европейской площади в Киеве произошел неприятный инцидент с участием представителей "Самообороны Майдана" и "Правого сектора". На месте происшествия сразу появились сотрудники милиции", - заявили в "Правом секторе".

В пресс-службе подчеркнули, что стрелок уже доставлен в райотдел милиции.

"Участник конфликта со стороны "Правого сектора" добровольно, не противодействуя правоохранителям, отбыл с ними в райотдел для выяснения обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 марта активист "Правого сектора" открыл стрельбу на Европейской площади в Киеве, в результате чего пострадали двое человек. среди раненных первый замглавы КГГА Богдан Дубас.

Позже глава МВД Аваков сообщил, что устроивший стрельбу активист "Правого сектора" Андрей Козюбчик уже задержан, его допрашивают.