"Правый сектор" о стрельбе на Европейской: произошел неприятный инцидент

23:51, 31 марта 2014
Политика
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В пресс-службе "Правого сектора" стрельбу на Европейской площади в Киеве, устроенную активистом движения назвали "неприятным инцидентом" 

Перестрелка Киев Мафия / facebook.com/mikhailyna.skoryk

"Сегодня вечером, 31 марта 2014 года вблизи Европейской площади в Киеве произошел неприятный инцидент с участием представителей "Самообороны Майдана" и "Правого сектора". На месте происшествия сразу появились сотрудники милиции", - заявили в "Правом секторе".

В пресс-службе подчеркнули, что стрелок уже доставлен в райотдел милиции.

"Участник конфликта со стороны "Правого сектора" добровольно, не противодействуя правоохранителям, отбыл с ними в райотдел для выяснения обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 марта активист "Правого сектора" открыл стрельбу на Европейской площади в Киеве, в результате чего пострадали двое человек. среди раненных первый замглавы КГГА Богдан Дубас.

Позже глава МВД Аваков сообщил, что устроивший стрельбу активист "Правого сектора" Андрей Козюбчик уже задержан, его допрашивают.

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