Польша хочет создать с Украиной противовес России - The New York Times

Об этом сегодня пишет польский политолог Славомир Сираковский на страницах The New York Times, которую цитирует ТСН.

"Малоутешительным является тот факт, что украинцы были готовы умереть за то, чтобы открыть двери для ЕС, который сейчас не готов идти на экономические потери из-за конфронтации с Россией, чтобы защитить Украину", - пишет политолог.

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При этом Польша остается "адвокатом" и "другом" Украины в Евросоюзе. Политолог объясняет, что на самом деле у Варшавы мало друзей даже в Восточной Европе.

"Восточная Европа даже больше разделена из-за экономических интересов, чем Евросоюз в целом. Венгрия, Словакия и Болгария больше зависят от российской энергии, чем другие страны ЕС. В это же время чехи ценят свою локальную "изоляцию" благодаря теплым отношениям с Германией и Австрией", - говорится в статье.

Общие интересы в Польше только со странами Балтии, которые тоже помнят тяжелые дни в СССР.

"Но из-за слабости, а также исторического недоверия Литвы к Польше, такой союз никого никуда не приведет", - считает Сираковский.

Поэтому перспективным другом в Восточной Европе остается достаточно большая даже без Крыма Украина.

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"Если Украина продолжит существовать в своих нынешних границах и станет на путь, близкий к тому, по которому прошла Польша, человеческий и экономический потенциал обеих стран, подкрепленный союзом внутри ЕС, позволит реализовать историческую мечту Польши о том, чтобы сбалансировать значение России в регионе и гарантировать серьезную позицию Восточной Европы на Западе", - считает политолог.