Кипр выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - МИД

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом во время телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Украины Данилой Лубкивским сказал постоянный секретарь Министерства иностранных дел Республики Кипр Александр Зенон.

Лубкивский поблагодарил кипрскую сторону за решительную поддержку резолюции относительно территориальной целостности Украины, которая была принята Генассамблеей ООН 27 марта.Читайте такжеАрмения поддерживает проведенный в Крыму псевдореферендум

В ходе разговора обсуждалось развитие отношений между Украиной и Республикой Кипр и первоочередные задачи двустороннего политического диалога. Стороны договорились в ближайшее время провести двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел.