МИД Украины выражает категорический протест РФ в связи с пребыванием Медведева в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"МИД Украины в переданной сегодня ноте выразил категорический протест российской стороне, отметив, что пребывание официального лица иностранного государства на территории Украины без соответствующего и своевременного согласования с украинской стороной является грубым нарушением существующих норм межгосударственного общения и устоявшейся практики международного протокола", - сказал Перебыйнис.Читайте такжеМедведев зовет россиян на "крымские каникулы"

Он отметил, что МИД Украины и в дальнейшем не будет оставлять без внимания такие откровенно провокационные и антиукраинские шаги.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, Медведев провел заседание правительства РФ в аннексированных Крыму.