Звезду "антимайдана" Топаза посадили под круглосуточный домашний арест

Его обвиняют в участии и организации массовых беспорядков, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Топаза прославил любитель-журналист Сергей Рулев. Он снимал Игната Крамского в лагере антимайдановцев в столичном Мариинском парке, и внезапно попал под горячую руку его сообщников.

Впоследствии Рулев дал интервью российскому телеканалу, где в своем избиении обвинил Евромайдан. А Топаз продолжил карьеру звезды интернета.

"Я прошу Владимира Владимировича, чтобы он оказал нам помощь. Я не прошу дать нам оружие, введите хотя бы войска, чтобы они защитили нас, как вы защитили Абхазию и Осетию", - говорил он на камеру.

Читайте такжеВ Харькове задержали сепаратиста по кличке Топаз - СМИНо внимание правоохранителей привлекли не эти заявления, а участие Топаза в штурме Харьковской облгосадминистрации 1 марта. Следователи задержания не комментируют. Подробности дела объясняет адвокат.

"Участие и организация массовых беспорядков. Виновным себя он не признает", - отметил юрист Дмитрий Горшколепов.

Помещение суда, где избирали меру пресечения Топазу, с самого утра пикетировали более сотни его соратников. Из здания фигурант дела вышел сам.

Сказал, что едет домой, и призвал сторонников не повторять его ошибок.

"Все, пацаны, только не буяньте, не штурмуйте здание, не надо. Это нецелесообразно", - попросил Крамской.

Задержанный пообещал не нарушать круглосуточного домашнего ареста. Вести активную деятельность, уверен Топаз, можно и в интернете.