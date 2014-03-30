Сегодня в Киеве пройдет траурное вече
01:57, 30 марта 2014Политика
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В воскресенье, 30 марта, на Майдане Независимости в Киеве состоится траурное вече.
В Киеве проведут жалобне вече
Как сообщили в пресс-службе ВО «Майдан», вече проведут с участием представителей духовенства, передает Радио Свобода.
Вече начнется в 12:00. Священники украинских церквей проведут поминальные богослужения, политические выступления в этот день не запланированы.
Читайте такжеМинкульт объявит конкурс на лучший памятник Небесной сотниВ воскресенье, 30 марта, исполняется 40 дней со времени трагических событий 18-20 февраля, во время которых погибли герои Небесной Сотни.
По данным Министерства здравоохранения Украины, начиная с 18 февраля в столкновениях в центре Киева пострадало 1528 человек, погибло 103 участника протестов.
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