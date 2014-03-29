Тигипко погубил ранний старт - Чечетов

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Михаил Чечетов в комментарии Сегодня.ua.

"Несколько факторов было, которые не дали возможности Сергею Леонидовичу (обойти Добкина - ред.). В том числе, причина в том, что он подал документы без официального утверждения партии. И хотя и Добкин, и Бойко, и Царев также пошли как самовыдвиженцы, у них была ситуация, которая вынуждала их так поступить", - отметил политик.

Читайте такжеДобкин уже обещает вернуть Крым Украине"Что касается Тигипко, то эмоций хватало. Одни реагировали более эмоционально, другие - более сдержанно. Эмоции были разные, но никто не аплодировал такому решению Тигипко", - подчеркнул Чечетов.

По словам регионала, люди любят тех, кто способен вести командную игру и кто способен свое "я" придушить в интересах команды.

"Это как в футбольной команде: игрок рвется на поле, а тренер говорит посиди - выйдешь во втором тайме", - пояснил он.

"А что касается Добкина, то все отмечали его бойцовский и волевой характер, несломленность и нацеленность на победу. Вы сами можете убедиться, что в Харькове и области чистота. И какой Харьков сейчас красавец", - сказал регионал.

"Я думаю, что выдвижение Добкина погасит сепаратистские настроения, потому что на какое-то время оказалось, что пришла власть, в которой не оказалось практически ни одного представителя юго-востока. Не считать же таковой Денисову, которая, несмотря на крымскую прописку, всю политическую жизнь связана с БЮТ и для юго-востока она такая же своя, как я китаец. И как раз приход Добкина, такого лидера, даст понимание, что есть лидер, котрорый будет защищать интересы юго-востока. А юго-восток - это сердце Украины, это индустриальное сердце страны. Если оно перестанет биться, Украина умрет. И в Добкине люди увидят того, кто способен реально защить интересы жителей юго-востока. В тоже время, он не будет ущемлять интересы жителей Западной Украины", - резюмировал Чечетов.

Как сообщалось, ранее Партия регионов на своем съезде большинством голосов выдвинула Михаила Добкина единым кандадатом на президентских выборах.