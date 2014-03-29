В предвыборную гонку вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош и Дарт Вейдер

Сегодня состоялись съезды Партии регионов, ВО "Свобода", партии "Батькивщина", УНП, Интернет партии Украины. Все съезды были посвящены президентским выборам, которые состоятся 25 мая этого года.

На съезде Партии регионов произошли ожесточенные споры из-за вопроса поддержки одного из нескольких кандидатов на выборах. Часть регионалов хотели поддержать Сергея Тигипко, но в конце концов ПР выразила поддержку Михаилу Добкину, который подал документы в ЦИК для участия в выборах еще 25 марта.

Съезд "Батькивщины" состоялся на Софийской площади. Участники съезда единогласно поддержали выдвижение на пост президента Юлии Тимошенко. Через час ее документы были переданы в ЦИК.

ВО "Свобода" на своем съезде выдвинула кандидатом Олега Тягнибока. После этого Тягнибок подал документы в ЦИК.

Еще одним новым кандидатом стал народный депутат, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Среди других партий свои документы для участия в выборах подали председатель Украинской Народной Партии Александр Клименко и Дарт Вейдер от "Интернет партии Украины".

Кроме представителей партий, сегодня документы для участия в выборах подал и Петр Порошенко.

Свою кандидатуру выдвинул и Дмитрий Ярош, лидер "Правого сектора". Он уже подал свои документы в ЦИК.

Как сообщалось ранее, в гонке за президентское кресло также примут участие Олег Царев, Петр Симоненко и Ольга Богомолец.

Как сообщал УНИАН раньше, согласно последнему опросу, лидером гонки является Петр Порошенко.

Порошенко имеет наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты - 24,9% (36,2% среди тех, кто ответил, что пойдет на избирательные участки). Вторую позицию занимает лидер партии “УДАР” Виталий Кличко – 8,9% (12,9%), а третью лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко – 8,2% (12,0%). Народного депутата Сергея Тигипка, в свою очередь, поддерживают 7,3% (10,0%) избирателей, а кандидатуру экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина – 4,2% (5,3%).

Лидер коммунистов Петр Симоненко может получить – 3,6% (5,0%), народный депутат Олег Ляшко – 3,5% (5,0%), народный депутат Анатолий Гриценко — 3,2% (4,6%), лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок — 1,7% (2,5%), лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош — 0,9% (1,4%), лидер Украинского выбора Виктор Медведчук – 0,4% (0,7)%.