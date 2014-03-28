Добкин подтвердил, что его поход в президенты поддержали главы 21 облорганизации ПР

В интервью агентству УНИАН, Добкин сказал: “У нас сегодня не было заседания Политсовета Партии регионов, у нас сегодня было заседание руководителей областных партийных организаций и вот на этом собрании большинство - 21 из 23 - руководителей областных партийных организаций, поддержали мою кандидатуру”.

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Он добавил: “А эти люди возглавляют делегации областных организаций, которые приезжают на съезд и они голосуют. Поэтому сегодня можно говорить, что такую поддержку я получил”. В то же время Добкин подчеркнул, что “решение принимает съезд, поэтому на съезде завтра все будет окончательно решено”.

При этом он напомнил, что на сегодня баллотируются 4 кандидатуры от Партии регионов.

Как известно, также баллотируются от ПР Сергей Тигипко, Юрий Бойко, Олег Царев.