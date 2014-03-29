«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты
14:44, 29 марта 2014Политика
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ВО ”Батькивщина” выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины для участия в выборах 25 мая.
Тимошенко идет в президенты / lenta-ua.net
Как передает корреспондент УНИАН, решение принято единогласно на XII съезде партии, который проходит на Софийской площади в Киеве.
Как сообщал УНИАН, 27 марта Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента. ”Я планирую баллотироваться на пост президента. 29 марта будет проходить съезд партии ”Батькивщина”, на котором я буду просить официально выдвинуть меня кандидатом в президенты”, - сказала Тимошенко.
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