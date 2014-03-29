«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, решение принято единогласно на XII съезде партии, который проходит на Софийской площади в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента. ”Я планирую баллотироваться на пост президента. 29 марта будет проходить съезд партии ”Батькивщина”, на котором я буду просить официально выдвинуть меня кандидатом в президенты”, - сказала Тимошенко.