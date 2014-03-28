Путин внес в Госдуму предложение о денонсации Харьковских соглашений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации и статьёй 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» Президент внёс в Государственную Думу предложение о прекращении действия: Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года, Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, от 28 мая 1997 года, Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года», - говорится в сообщении.

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Распоряжением президента РФ статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин и статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков назначены официальными представителями президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о прекращении действия соглашений.

«В результате подписания 18 марта 2014 года Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов предмет российско-украинских соглашений утрачен ввиду фактического прекращения правоотношений аренды Российской Федерацией объектов ее Черноморского флота на территории Украины. С учетом изложенного, Российская Федерация на основании статей 61 и 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, вправе прекратить действие названных соглашений», - говорится в пояснительной записке.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.