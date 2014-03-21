Минюст: Венецианская комиссия не признает крымский референдум

На сессии Венецианской комиссии, где состоялось обсуждение украинского вопроса, проведенный в Крыму референдум объявили нелегитимным.

Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на замечания российской стороны, Венецианская комиссия единогласно приняла решение, которым признала нелегитимным референдум в Крыму, поскольку он нарушает кроме Конституции Украины еще и базовые международные принципы территориальной целостности и суверенитета субъектов международного права", - пишет Петренко

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Он отмечает, что согласно заключению Венецианской комиссии относительно соответствия международным стандартам законопроекта о присоединении новых субъектов в РФ, он признан таким, что нарушает базовые международные принципы территориальной целостности стран.

"Присоединение той или иной территории является возможным лишь согласно международному договору между двумя государствами. И ни в коем случае не в одностороннем порядке! А тем более - с применением военной силы", - отмечает министр.