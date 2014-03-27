Под ВР "Правый сектор" требует отставки Авакова - Кошулинский

Возле Верховной Рады активисты "Правого сектора" требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам заместитель председателя ВР Руслан Кошулиский, который вернулся после переговоров с активистами возле парламента.

Он отметил, что "Правый сектор" требует принять решение об отставке главы МВД Авакова.

Читайте такжеАваков сравнил «Правый сектор» с бандами из Сомали

Кошулинский отметил, что он сообщил, что в настоящее время депутатов уже нет, но он передаст руководству парламента и народным депутатам эти требования.

По словам вице-спикера, он пытался объяснить пикетчикам, что "в такое время трудно собрать ВР".

Он также отметил, что разговор прошел спокойно, "без каких-либо угроз, была свободная дискуссия". Кошулинский добавил, что не видел оружия у людей, которые были возле парламента.

Читайте такжеВ МВД предупредили "Правый сектор", что время на сдачу оружия истекло

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады около 1,5 тыс. человек очень плотно подошли к зданию.

По некоторым данным, планируется штурм здания парламента .

В самом здание парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.