Под ВР "Правый сектор" требует отставки Авакова - Кошулинский
По словам вице-спикера, он не видел оружия у людей, которые были возле парламента.
Возле Верховной Рады активисты "Правого сектора" требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам заместитель председателя ВР Руслан Кошулиский, который вернулся после переговоров с активистами возле парламента.
Он отметил, что "Правый сектор" требует принять решение об отставке главы МВД Авакова.
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Кошулинский отметил, что он сообщил, что в настоящее время депутатов уже нет, но он передаст руководству парламента и народным депутатам эти требования.
По словам вице-спикера, он пытался объяснить пикетчикам, что "в такое время трудно собрать ВР".
Он также отметил, что разговор прошел спокойно, "без каких-либо угроз, была свободная дискуссия". Кошулинский добавил, что не видел оружия у людей, которые были возле парламента.
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Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады около 1,5 тыс. человек очень плотно подошли к зданию.
По некоторым данным, планируется штурм здания парламента .
В самом здание парламента охрана собралась у дверей со щитами и огнетушителями.