Один неподписант от НУ-НС советует другому: подпиши

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Не нужно донимать...
|Игорь Криль
«У меня вызывает удивление факт, что бывший министр обороны заявил о снятии неприкосновенности с Президента именно теперь: «Чего Гриценко об этом не говорил, когда состоял в должности министра?», – спросил он.
По словам Криля, снимать неприкосновенность с главы государства нельзя в любом случае. «Если сейчас с Президента снять неприкосновенность, то прокуратура в любое время сможет открывать против него дела по любому поводу. Порядка в государстве точно не будет, и тогда в стране наступит анархия», – объяснил свое мнение Игорь Криль.
«Президент - это единственное в государстве должностное лицо, которое избирается народом. Гриценко сейчас стоит сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний, а не придумывать, как от этого отойти», - убежден народный депутат.