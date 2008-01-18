Один неподписант от НУ-НС советует другому: подпиши

"Гриценко не подписал проект закона о снятии неприкосновенности c народных депутатов через личную обиду. Он – человек, который из добрых помыслов главы государства три года руководил Минобороны, а теперь, когда остался без должности, через неподписание законопроекта старается как-то донять», - сказал член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Игорь Криль, сообщает сайт RAZOM

«У меня вызывает удивление факт, что бывший министр обороны заявил о снятии неприкосновенности с Президента именно теперь: «Чего Гриценко об этом не говорил, когда состоял в должности министра?», – спросил он.

По словам Криля, снимать неприкосновенность с главы государства нельзя в любом случае. «Если сейчас с Президента снять неприкосновенность, то прокуратура в любое время сможет открывать против него дела по любому поводу. Порядка в государстве точно не будет, и тогда в стране наступит анархия», – объяснил свое мнение Игорь Криль.

«Президент - это единственное в государстве должностное лицо, которое избирается народом. Гриценко сейчас стоит сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний, а не придумывать, как от этого отойти», - убежден народный депутат.