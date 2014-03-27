Швейцария замораживает военное сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

«При сохранении политической нейтральности и диалога со всеми сторонами швейцарские власти решили заморозить любые возможные активы бывшего украинского президента и его окружения в Швейцарии, остановить экспорт военных материалов в России, пересмотреть вопрос о проведении переговоров по соглашению о свободной торговле с Россией вместе с государствами-членами ЕАСТ, и временно остановить программу подготовки кадров для российских военных», - говорится в сообщении швейцарского правительства.Читайте такжеШвейцария осудила аннексию Крыма и признала санкции против РФ

«Аннексии Крыма Россией противоречит международному праву в целом и принципам территориальной целостности государств в частности. Этим действием, которое противоречит также Хельсинкской соглашении, Россия нарушила свои международные обязательства в рамках ряда двусторонних и многосторонних договоров», - отмечается в заявлении.

Ранее Швейцария ввела финансовые санкции к более 30 бывших высокопоставленных должностных лиц Украины и приближенных к ним людей.