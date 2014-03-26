Сепаратисты Крыма «национализировали» паромную переправу и порты

Как сообщает пресс-служба нелегитимного парламента автономии, переименовавшегося недавно в Государственный совет Республики Крым, на внеочередном заседании в среду, 26 марта, депутаты решили создать государственную судоходную компанию «Керченская паромная переправа» и госпредприятие «Крымские морские порты».

«Госсовет установил, что имущество госпредприятий "Керченский морской торговый порт", "Керченский морской рыбный порт", "Феодосийский морской торговый порт", "Ялтинский морской торговый порт", "Евпаторийский морской торговый порт" является собственностью Республики Крым и передается в управление ГП "Крымские морские порты"», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Крыму флаги России подняты на 51 судне ВМС Украины

Кроме того, в Республике Крым созданы госпредприятия «Универсал-Авиа», «Лоцман-Крым» «Крымавтодор», «Крымдорсвязь», а также Крымский государственный институт по проектированию объектов дорожного хозяйства «Крымгипродор».