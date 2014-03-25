Завтра в Брюсселе Обама встретится с генсеком НАТО

Об этом сообщает официальный сайт НАТО.

“Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен встретится с президентом США Бараком Обамой в среду, 26 марта, в Брюсселе”, - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, по словам высокопоставленного европейского дипломата, на саммите в Брюсселе 26 марта лидеры ЕС и США будут обсуждать вопрос Украины в контексте стабильности и энергетической безопасности.