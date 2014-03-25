Украинские военные покинут Крым с оружием и с "гордо поднятыми флагами" - Коваль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам перед заседанием Кабинета министров.

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“Они будут с гордо поднятыми флагами, с оружием возвращаться к нам”, - заявил и.о. министра обороны, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия будет решать, возвращаться украинским военным из Крыма с оружием или нет.

По словам Коваля, “весь комплекс мероприятий проводится, все будет нормально”.

Также Коваль заверил, что сделает все для того, чтобы оправдать надежды и военнослужащих, и всего украинского народа.