Украинские военные покинут Крым с оружием и с "гордо поднятыми флагами" - Коваль
15:25, 25 марта 2014Политика
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Новоназначенный и.о. министра обороны Михаил Коваль заявляет, что украинские военные будут возвращаться из Крыма на материковую часть Украины с оружием и с поднятыми флагами.
Коваль прокомментировал заявление Кремля, что Россия будет сама решать, как украинские военные уйдут из Крыма
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам перед заседанием Кабинета министров.
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“Они будут с гордо поднятыми флагами, с оружием возвращаться к нам”, - заявил и.о. министра обороны, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия будет решать, возвращаться украинским военным из Крыма с оружием или нет.
По словам Коваля, “весь комплекс мероприятий проводится, все будет нормально”.
Также Коваль заверил, что сделает все для того, чтобы оправдать надежды и военнослужащих, и всего украинского народа.
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