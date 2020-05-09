9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина (фоторепортаж)

В полиции сообщили, что с нарушителями проводилась разъяснительная работа, а в отношении тех из них, кто не реагировал, будут составлены админпротоколы.

В Херсоне полиция зафиксировала массовое нарушение карантинных ограничений участниками акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, организованной пророссийскими партиями.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, с нарушителями проводилась разъяснительная работа, а в отношении тех из них, кто не реагировал, будут составлены протоколы.

«Соответствующие сведения внесены в журнал регистрации правонарушении и в Единый реестр досудебных расследований. По зарегистрированным в отношении нарушителей будут составлены протоколы согласно ч. 3 ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - сказала Пшонь.

Основные мероприятия прошли в Парке славы возле Вечного огня и монумента «Воинам-освободителям» и носили неофициальный характер, анонсировались в соцсетях. В мероприятиях в основном участвовали депутаты Херсонского горсовета от партий «Оппозиционная платформа - За Жизнь» (ОПЗЖ) и «Наш край», а также сторонники этих политических сил. Также на акции был замечен внефракционный народный депутат Игорь Колыхаев - мажоритарщик, избранный в Херсонской области в избирательном округе № 184.

Всего в акции участвовали около 100 человек. Сотрудников полиции, охранявших порядок, также было около 100. Полицейские раздавали всем желающим защитные маски.

Участники мероприятия провели небольшое шествие по парку: от ул. Перекопской до монумента «Воинам-освободителям», к которому возложили цветы. Во время шествия большинство участников акции сняли защитные маски и уже без них подошли к памятнику.

Митинг или какое-либо другое собрание участники акции не проводили. Акция продолжалась около 1,5 часа.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.