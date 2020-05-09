Киев отмечает День победы над нацизмом (фоторепортаж)

Жертвами войны стали около 10 миллионов украинцев.

В Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В связи с этим в Киеве сегодня прошли памятные мероприятия.

Напомним, памятная дата 9 мая была установлена Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 года законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

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По данным Института национальной памяти, Украина внесла значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери украинцев и граждан Украины других национальностей в течение 1939-1945 годов. Наиболее тяжелые - демографические, которые оценивают в 8-10 миллионов человек.

9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь, как известно, термин "Великая Отечественная война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

Вместе с тем при чествовании памяти павших в годы Второй мировой войны отменено использование советской символики. Вместо этого официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.

В Украине используется символ собственной стилизации, разработанный харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным. Лозунг обоих памятных дней - "1939-1945. Помним. Побеждаем".