Лукашенко в шутку объяснил, что нужно сделать Украине для преодоления кризиса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности по предварительным итогам первого этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил страны.

«Вы знаете, меня в последнее время все чаще (это от общественности скрыто), третируя уже, спрашивают: вот, вы, как человек, у которого корни зарыты между Черниговом и Киевом, что надо делать в Украине, чтобы преодолеть тот кризис? Я в шутку отвечаю: вы не напрягайтесь, просто нужно работать, а если вы не знаете, что делать, доверьте нам эту страну и к концу года мы обеспечим там и стабильность, и единство народа, и целостность государства. Это я так в шутку отвечаю», - цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

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«В сухом остатке – надо просто работать, надо меньше бегать по «заграницам», а заниматься собственной страной и благополучием собственного народа. Как это делать, если надо, подскажем и поможем», - добавил Президент Беларуси.

По его словам, ситуация в Украине беспокоит руководство и народ Беларуси.

«Очень много сейчас в средствах массовой информации уделяется этому внимания, начиная от характеристики самой обстановки до некой попытки расшевелить Лукашенко: почему он, видите ли, молчит, и мы не определяемся в отношении событий, прежде всего, которые происходят в Украине? Надо сказать, тот, кто внимательно следит за политикой и ситуацией, этого не скажет, потому что в самом начале мы однозначно заявили о своей позиции. И эта позиция консолидирована, это единая позиция. Более того, министру иностранных дел было поручено донести нашу позицию до мирового сообщества и руководства других государств, что и было сделано. Такая позиция остается на сегодня неизменной», - отметил Лукашенко.

Он назвал украинцев братьями белорусов.

«Это наша страна, это наши люди, это наши братья. И я прямо скажу, что того, что сейчас творится в Украине и с народом Украины, народ Украины не заслуживает. Это героический народ, это народ, который в подавляющем своем большинстве сражался против фашизма, мы были вместе в последней войне, и мы в этой войне победили. Поэтому позиция в силу нашей исторической памяти, нашей истории однозначна», - добавил Лукашенко.

Он отметил, что в торгово-экономическом сотрудничестве Беларусь и Украина достигали уровня товарооборота почти в 7 млрд долларов.

«Это говорит о теснейших экономических отношениях между Беларусью и Украиной», - заявил Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что Беларусь не прерывает никаких связей с Украиной.

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«В Украине есть политики, которые взялись решать проблемы украинского народа. Мы ни в коем случае им не мешаем. Более того, мы не прерывали никакие связи с Украиной, прежде всего, экономические. Мы всегда шли навстречу пожеланиям украинского бизнеса и до сих пор это делаем. И премьер-министру давно поручено контролировать этот процесс. Он знает, что делать, и ни один бизнесмен, ни один предприниматель, ни один руководитель, который занимается внешней экономикой, не скажет, что Беларусь занимала какую-то неприличную позицию в отношении Украины. Мы поставляли и поставляем туда энергоресурсы, столько, сколько нужно для Украины, продукты питания, другие вещи. Словом, мы открыты для того, чтобы поддерживать украинский народ в эту трудную минуту, в том числе по гуманитарной составляющей», - подчеркнул Лукашенко.