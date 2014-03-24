Медведев рассказал, когда в аннексированном Крыму завершат выдавать российские паспорта

Россия планирует к лету завершить выдачу российских паспортов в аннексированном Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал сегодня на совещании по поддержке социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

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«Огромное значение имеет и получение российского гражданства жителями Крыма. Выдачу российских паспортов всем желающим наша миграционная служба планирует завершить уже к лету», - сказал Медведев.

Справка УНИАН. 17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.

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Кроме прочего, в тексте данного «договора» говорится: «Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».

22 марта министр Кабинета министров Остап Семерак заявил, что Украина будет признавать своими гражданами крымчан, которые получат российские паспорта. «Граждане Украины, которые под принуждением будут вынуждены получить российские паспорта, – остаются гражданами Украины. Определенным образом это противоречит законодательству Украины, поскольку Украина не признает двойного гражданства, но в этой части, части захвата территории Украины и принудительного навязывания этим людям, гражданам Украины паспортов соседнего государства нами это признается», – отметил Семерак.

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24 марта заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Сергей Калюжный, сообщил, что граждане Украины, которые не захотят получить гражданство РФ в Крыму, будут обязаны получить "вид на жительство", которое стоит 2 тыс. рублей (60 долл.).