Все крымчане остаются гражданами Украины - министр Кабмина

Украина признает своими гражданами крымчан, которые получат российские паспорта. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Граждане Украины, которые под принуждением будут вынуждены получить российские паспорта остаются гражданами Украины. Определенным образом это противоречит законодательству Украины, поскольку Украина не признает двойного гражданства, но в этой части, части захвата территории Украины и принудительного втыкивания этим людям, гражданам Украины паспортов соседнего государства нами это признается», - отмечает Семерак.

Читайте такжеРоссия начнет выдавать крымчанам паспорта РФ через 10 дней - жители Крыма

Во вторник в Москве президент России Владимир Путин подписал с фактическими руководителями Крыма соглашение о вступлении Крыма и Севастополя в состав России по результатам незаконно проведенного там референдума. Он также попросил парламент России утвердить эту аннексию части территории Украины. Москва утверждает, будто ее вторжение в Украину и аннексия Крыма «соответствуют международному праву».

Большая часть мирового сообщества подчеркивает, что действия Москвы грубо нарушают сами основы международного права.