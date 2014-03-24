Депутат облсовета: Сотрудники ФСБ РФ намерены реализовать "крымский сценарий" в Одессе
Депутат Одесского облсовета Алексей Гончаренко сообщил, что за последние недели в Приднестровье перекинуто не менее 700 человек спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ. Также туда направлено большое количество сотрудников ФСБ РФ.
Об этом сообщил депутат Одесского облсовета Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники. По его информации, "в Одессе может продолжиться "защита" русскоязычного населения "вежливыми зелеными человечками"".
"За последние недели в Приднестровье перекинуто не менее 700 человек спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ. Также туда направлено большое количество сотрудников ФСБ РФ. Сотрудники ФСБ просачиваются через границу и действуют на территории Одесской области", - написал он в своей блоге на "Украинской правде".Читайте такжеФСБ РФ готовит спецгруппы для дестабилизации ситуации на востоке Украины - журналист
Политик уже обратился в украинские силовые структуры, чтобы усилить охрану ключевых объектов: Одесского аэропорта, Одесского морского торгового порта, здания Одесского облсовета. "Необходимо максимально усилить границу с Приднестровьем", - добавил Гончаренко.