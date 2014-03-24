Депутат облсовета: Сотрудники ФСБ РФ намерены реализовать "крымский сценарий" в Одессе

Об этом сообщил депутат Одесского облсовета Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники. По его информации, "в Одессе может продолжиться "защита" русскоязычного населения "вежливыми зелеными человечками"".

"За последние недели в Приднестровье перекинуто не менее 700 человек спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ. Также туда направлено большое количество сотрудников ФСБ РФ. Сотрудники ФСБ просачиваются через границу и действуют на территории Одесской области", - написал он в своей блоге на "Украинской правде".Читайте такжеФСБ РФ готовит спецгруппы для дестабилизации ситуации на востоке Украины - журналист

Политик уже обратился в украинские силовые структуры, чтобы усилить охрану ключевых объектов: Одесского аэропорта, Одесского морского торгового порта, здания Одесского облсовета. "Необходимо максимально усилить границу с Приднестровьем", - добавил Гончаренко.