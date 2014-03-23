Суд решил арестовать главу "Нафтогаза" или выпустить под залог в 1,5 млрд гривен

08:25, 23 марта 2014
Политика
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Суд решил арестовать ранее задержанного главу НАК "Нафтогаз"Евгения Бакулина, либо отпустить его под залог в 1,5 миллиарда гривен.

Евгений Бакулин / espreso.tv

Об этом написал глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"По ранее задержанному по подозрению в организации крупных хищений главе НАК Нефтегаз Украины Евгению Бакулину. Состоялся суд по санкции. Решение - АРЕСТ или залог в .. полтора миллиарда гривен!", - написал Аваков.

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