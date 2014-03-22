В Севастополе украинские военные ожидают штурма со стороны оккупантов

Об этом со ссылкой на заявление ЦИПсО сообщила журналист Наталья Гуменюк.

"Практически единственной воинской частью, сохранившей верность присяге народу Украины, остается Центр информационно-психологических операций ВМСУ. Никто из офицеров этого подразделения специального назначения не переметнулся на сторону оккупантов, несмотря на два угрожающих ультиматума. Сегодня вечером офицеры части ожидают решающего штурма. Во главе со своим командиром Центр готов стоять до конца", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению УП, 80% персонала готовы к немедленной эвакуации и продолжению своей деятельности на материке в случае, если такое решение будет принято главнокомандованием Вооруженных сил Украины.