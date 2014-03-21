Сегодня в Украину прибудет Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посетит Киев в попытке способствовать деэскалации кризиса вокруг Крыма. Руководитель ООН планирует встретиться с исполняющим обязанности Президента Украины Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком, сообщает Радио Свобода.

Вчера в Москве Пан Ги Мун встретился с президентом России Владимиром Путиным. Генеральный секретарь ООН сказал Путину, что «глубоко обеспокоен» из-за кризиса в Украине.

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Пан Ги Мун надеется убедить российскую и украинскую стороны начать прямой диалог и найти политическое решение конфликта. По данным ООН, наблюдательная миссия организации в составе 34 человек начнет работу в восточных областях Украины в пятницу.

Специалисты проанализируют соблюдение прав человека в этих регионах. Россия настаивает, что на востоке Украины нарушаются права русскоязычных граждан.