В Европе приветствуют шаги по урегулированию кризиса в Украине

В частности, это касается освобождения административных зданий активистами Майдана и освобождения арестованных властями протестующих.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу написал на сайте микроблогов Twitter, комментируя последние события в Украине.

«Я приветствую освобождение активистов и освобождение зданий. Это важный шаг к поиску политического урегулирования ситуации в Украине», - подчеркнул президент Еврокомиссии.

Читайте такжеВступил в силу закон об амнистииСо схожим заявлением сегодня выступил официальный представитель МИД Германии Мартин Шафер.

По его словам, Берлин считает позитивным знаком последние шаги власти и оппозиции, направленные на выполнение взаимных требований, и видит в них подтверждение готовности сторон к диалогу, передает РИА Новости.

«События последних дней в Киеве вдохновляют нас и усиливают ощущение, что между сторонами конфликта является диалог», - сказал Шефер.

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель примет в Берлине украинских оппозиционных лидеров Виталия Кличко и Арсения Яценюка. По словам Шеффера, с ними также встретится глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что Берлин намерен вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Как сообщалось, 16 февраля протестующие освободили администрации ряда украинских городов, в том числе столицы Украины, и разобрали часть баррикад. Освобождение административных зданий и дорог было условием вступления в силу амнистии для участников массовых беспорядков в Украине. Генеральная прокуратура Украины накануне сообщила, что амнистия вступит в силу с 17 февраля.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля протестующие освободили здание Киевской городской госадминистрации и несколько облгосадминистраций на западе Украины, а также часть проезда на улице Грушевского в Киеве.

Позже генпрокурор Украины Виктор Пшонка объявил о введении в действие с 17 февраля 2014 года Закона "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания за участие в событиях, которые имели место во время проведения мирных собраний".