Ющенко: Путин собирается колонизировать Украину

Об этом заявил в эфире "Громадського ТБ" третий президент Украины Виктор Ющенко, сообщает ТВі.

"Путин никогда не остановится на Крыму. Крым – это небольшой привал. И для того, чтобы реализовать свою неоимперскую миссию, максимум, что нужно сделать, – колонизировать Украину в виде марионеточного президента, марионеточной власти", – сказал политик.

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По мнению Ющенко, запасной программой Путина является раскол Украины – при условии, если первый план не удается.

"Если тебе не удается все украинское поле, откуси половину. Но половина не откусывается. Потому что Крым берется темой сепаратизма или этническим составом. И еще надо много работать, чтобы мы говорили о ценностях как о нации в этой части региона", – уточнил он.

"План номер два, к сожалению, сейчас реализуется. И то, что происходит в Херсоне, – это вторая серия. Херсон, Харьков, Луганск, Донецк – это наиболее уязвимые сейчас точки этого напряженного момента", – отметил Виктор Ющенко.