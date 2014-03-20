Компания Фирташа опровергает информацию о его освобождении из тюрьмы под залог
12:36, 20 марта 2014Политика
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Компания бизнесмена дмитрия Фирташа Group DF опровергает информацию СМИ о его его освобождении из тюрьмы под залог в 125 млн евро.
Фирташа выпустили из-за решетки под залог в 125 млн евро
/ dmitryfirtash.com
"Информация об освобождении Дмитрия Фирташа под залог не является правдивой". - сказано в официальное сообщение от Group DF.
Ранее, со ссылкой на Die Presse, сообщалось, что Фирташа выпустили из тюрьмы в Австрии под залог в 125 млн евро.
Наопмним, в Австрии Фирташа арестовали по просьбе ФБР. Дело против бизнесмена расследовали на протяжении многих лет.
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