Компания Фирташа опровергает информацию о его освобождении из тюрьмы под залог

12:36, 20 марта 2014
Политика
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Компания бизнесмена дмитрия Фирташа Group DF опровергает информацию СМИ о его его освобождении из тюрьмы под залог в 125 млн евро.

Дмитрий Фирташ / dmitryfirtash.com

"Информация об освобождении Дмитрия Фирташа под залог не является правдивой". - сказано в официальное сообщение от Group DF.

Ранее, со ссылкой на Die Presse, сообщалось, что Фирташа выпустили из тюрьмы в Австрии под залог в 125 млн евро.

Наопмним, в Австрии Фирташа арестовали по просьбе ФБР. Дело против бизнесмена расследовали на протяжении многих лет. 

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