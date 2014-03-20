Компания Фирташа опровергает информацию о его освобождении из тюрьмы под залог

"Информация об освобождении Дмитрия Фирташа под залог не является правдивой". - сказано в официальное сообщение от Group DF.

Ранее, со ссылкой на Die Presse, сообщалось, что Фирташа выпустили из тюрьмы в Австрии под залог в 125 млн евро.

Наопмним, в Австрии Фирташа арестовали по просьбе ФБР. Дело против бизнесмена расследовали на протяжении многих лет.