Обама исключает военный поход в Украину

Об этом Обама 19 марта заявил в интервью телеканалу NBC, пишет Лента.ру.

«Мы не собираемся ввязываться в военные действия в Украине», — заявил Обама.

По словам президента, даже жители Украины должны признать, что вооруженное противостояние США с Россией было бы неуместным как для Вашингтона, так и для самой Украины.

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При этом Обама подчеркнул, что США не отказываются от идеи применения к России дополнительных экономических санкций. Президент добавил, что США намерены мобилизовать все дипломатические ресурсы страны, чтобы убедиться в наличии сильной международной коалиции, выступающей против вмешательства России в дела Украины.

Ранее, 17 марта, США ввели санкции против 21 российских и украинских чиновников, которых Вашингтон считает ответственными за действия России в Крыму. Санкции подразумевают блокировку активов и введение визовых ограничений.