Постпред США в ООН сравнила Россию с вором

"Вор может украсть вещь, но это не значит, что он имеет право владеть ею", - сказала она на заседании Совбеза ООН, передает Украинская правда.

Пауэр заявила, что то, что Россия сделала в Крыму, является неправильным с точки зрения закона, истории, политики. Она отметила, что такие действия являются опасными.

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Пауэр подчеркнула, что страны не должны признавать присоединения Крыма к России.

"То, что произошло в Крыму, не может быть признано действительным", - считает она.

"Мы должны подать четкий сигнал о том, что то, что случилось в Крыму, не может повториться в других частях Украины", - подчеркнула представитель США при ООН.

Пауэр также отметила, что восхваление представителем России при ООН Виталием Чуркиным так называемого крымского "​​референдума" как демократической процедуры - "это фантазия, похожая на творчество Чехова".