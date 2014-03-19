Турчинов уволил ряд послов
Исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов уволил ряд послов.
Исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов уволил Александра Нефедова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Киргизской Республике.
Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.
Также он уволил Александра Никоненко с должности посла Украины в Португальской Республике, а также с должности посла Анголы по совместительству, Маркияна Мальского с должности посла в Польше, Евгения Кириленко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Арабской Республике Египет.
Другим указом Туричинов уволил Валерия Гребенюка с должности посла Украины в Южно-Африканской Республике, а также с должностей посла в Намибии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Замбия и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Зимбабве по совместительству.
Также и.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов освободил Михаила Скуратовского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Дания.
Кроме того Турчинов уволил Валерия Степанова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция.