Турчинов уволил ряд послов

Исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов уволил Александра Нефедова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Киргизской Республике.

Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

Также он уволил Александра Никоненко с должности посла Украины в Португальской Республике, а также с должности посла Анголы по совместительству, Маркияна Мальского с должности посла в Польше, Евгения Кириленко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Арабской Республике Египет.

Другим указом Туричинов уволил Валерия Гребенюка с должности посла Украины в Южно-Африканской Республике, а также с должностей посла в Намибии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Замбия и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Зимбабве по совместительству.

Также и.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов освободил Михаила Скуратовского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Дания.

Кроме того Турчинов уволил Валерия Степанова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция.