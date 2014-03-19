В Госдуме предлагают сделать крымчан гражданами РФ "автоматически"

Со дня принятия Крыма в состав РФ и образования новых регионов "граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации", говорится в законопроекте.

Читайте такжеПутин внес в Госдуму законопроекты о присоединении Крыма к РФ

При этом в течение одного месяца те, кто не захотят принять российское гражданство, должны будут заявить об этом, сообщает РИА Новости.

В законопроекте отмечается, что Крым считается принятым в РФ с даты подписания договора о принятии Крыма в состав России в качестве нового региона. Договор был подписан в Москве 18 марта 2014 года.

Законопроект, как ожидается, будет рассмотрен Госдумой на дополнительном пленарном заседании в четверг.