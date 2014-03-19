Вчера в Симферополе убили украинского военного.

"Это война. Вторжение войск Путина в Украину дошло до страшного и, к сожалению, закономерного апофеоза... Сегодня в Симферополе один украинский военный убит, двое были ранены.", - написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

Сегодня в сети появилось видео обстрела людей в Симферополе.

Видео The Telegraph

Как ранее сообщал УНИАН, во время штурма российскими оккупантами фотограмметрического центра Управления центрального военно-топографического и навигационного ГУ ВСУ в Симферополе убит украинский солдат.