Украинские военные смогут свободно покинуть Крым - Песков

Об этом заявил во вторник в интервью британской телерадиокомпании Би-Би-Си пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Они должны сделать выбор — они могут присоединиться к войскам Крыма, которые станут частью российской армии, а если они не захотят — свободны покинуть территорию Крыма",— сказал Песков.

Песков также заявил о том, что России известно о готовящихся на полуострове провокациях.

Как известно, 18 марта президент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями "власти" Крыма "соглашение" о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.