Украинские военные смогут свободно покинуть Крым - Песков
01:22, 19 марта 2014Политика
9 0
Находящиеся на территории Крыма украинские военнослужащие смогут свободно покинуть полуостров.
Украинские военные смогут свободно покинуть Крым / Фото : pasmi.ru
Об этом заявил во вторник в интервью британской телерадиокомпании Би-Би-Си пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Они должны сделать выбор — они могут присоединиться к войскам Крыма, которые станут частью российской армии, а если они не захотят — свободны покинуть территорию Крыма",— сказал Песков.
Песков также заявил о том, что России известно о готовящихся на полуострове провокациях.
Как известно, 18 марта президент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями "власти" Крыма "соглашение" о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter