Ющенко доложил Путину о выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН в телефонной беседе обсудили будущий визит российского лидера в Украину, дату которого должны согласовать между собой протокольные службы глав обоих государств.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, главы государств обсудили завершение избирательной кампании в Украине и политическую ситуацию после выборов. В.ЮЩЕНКО отметил, что украинская власть обеспечила все условия, чтобы выборы прошли демократически.

Президенты обменялись мнениями относительно активизации двусторонних украинско-российских отношений. В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН выразили убеждение, что эти отношения должны развиваться в стратегическом, добрососедском русле.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2006 года заместитель главы Секретариата Президента Анатолий МАТВИЕНКО заявил, что визит В.ПУТИНА в Украину планируется в апреле.