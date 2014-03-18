Конституционный суд избрал нового председателя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Как отмечается в сообщении, выборы нового председателя Суда состоялись сегодня, 18 марта, на специальном пленарном заседании КС Украины в соответствии со статьей 148 Конституции Украины и статьей 20 Закона Украины «О Конституционном суде Украины».

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«По результатам тайного голосования председателем Конституционного суда Украины избран судья Юрий Баулин, который до этого исполнял обязанности председателя КСУ», - подчеркнули в пресс-службе.

Напоминаем, что председатель Суда избирается из состава судей КС только на один трехлетний срок тайным голосованием путем представления бюллетеней с любым числом кандидатур, предложенных судьями КС, и считается избранным, если за него проголосовала больше половины конституционного состава судей.

***Юрия Баулина (1953 года рождения) назначил судьей Конституционного суда в феврале 2008 года Президент Украины. Присягу он принес 3 июня 2008 года.

На специальном пленарном заседании КС 4 ноября 2011 года Баулин избран заместителем председателя Конституционного Суда Украины.

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.

Награжден орденом „За заслуги“ третьей степени. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Заслуженный деятель науки и техники Украины.