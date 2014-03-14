В Раде готовы поддержать на должность судей КС кандидатуры от представителей Майдана

Об этом заявил глава Комитета по вопросам верховенства права и правосудия, нардеп Сергей Кивалов.

По его словам, на заседании комитета, на котором парламенту были рекомендованы кандидатуры в судьи КС, присутствовали представители от Общественного движения «Рада сотен Майдана», Автомайдана, Общественного совета Майдана, Антикоррупционного комитета Майдана, общественных организаций «Правые» и «Мы – разом». Они предложили свои альтернативные кандидатуры на должности судей в Конституционном Суде.

Однако, по словам Кивалова, Комитет не имеет полномочий вносить кандидатуры.

«Мы рассматриваем уже внесённые на предмет их соответствия рассматриваемым должностям. Такая компетенция, повторяю, есть у Председателя ВРУ или не менее чем ¼ народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины», - объяснил Кивалов.

Однако он отметил, что «Комитет направил руководству парламента обращение общественности Майдана с их кандидатурами».

По его словам, представители Майдана предлагают кандидатуры правозащитника Сергея Щетинина; Всеволода Речицкого, доцента кафедры Харьковского юридического университета им.Ярослава Мудрого; Виктора Колисника, профессора этого же университета; Романа Майданика, академика и Станислава Шевчука, профессора из Киево-Могилянской академии.

«И если такое предложение поступит (от руководства парламента) в Комитет по вопросам верховенства права и правосудия, то, думаю, оно будет поддержано», - добавил Кивалов.