В Раде готовы поддержать на должность судей КС кандидатуры от представителей Майдана
Вакансию судьи Конституционного суда можно заполнить кандидатурой от общественных организаций Майдана.
Об этом заявил глава Комитета по вопросам верховенства права и правосудия, нардеп Сергей Кивалов.
По его словам, на заседании комитета, на котором парламенту были рекомендованы кандидатуры в судьи КС, присутствовали представители от Общественного движения «Рада сотен Майдана», Автомайдана, Общественного совета Майдана, Антикоррупционного комитета Майдана, общественных организаций «Правые» и «Мы – разом». Они предложили свои альтернативные кандидатуры на должности судей в Конституционном Суде.
Однако, по словам Кивалова, Комитет не имеет полномочий вносить кандидатуры.
«Мы рассматриваем уже внесённые на предмет их соответствия рассматриваемым должностям. Такая компетенция, повторяю, есть у Председателя ВРУ или не менее чем ¼ народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины», - объяснил Кивалов.
Однако он отметил, что «Комитет направил руководству парламента обращение общественности Майдана с их кандидатурами».
По его словам, представители Майдана предлагают кандидатуры правозащитника Сергея Щетинина; Всеволода Речицкого, доцента кафедры Харьковского юридического университета им.Ярослава Мудрого; Виктора Колисника, профессора этого же университета; Романа Майданика, академика и Станислава Шевчука, профессора из Киево-Могилянской академии.
«И если такое предложение поступит (от руководства парламента) в Комитет по вопросам верховенства права и правосудия, то, думаю, оно будет поддержано», - добавил Кивалов.