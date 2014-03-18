Автономия в составе Молдовы хочет повторить Крымский сценарий

Началом создания собственных военных соединений в Гагаузии стал законопроект, призванный перевести в правовое поле вопрос отдельного существования на территории, подконтрольной молдавской армии, альтернативного войска. Вскоре к рассмотрению законопроекта приступит парламент Гагаузии, который официально называется народным собранием.

Об этом пишет News.ru.

"На нас, безусловно, подействовали события на Украине. Нам мешали проводить референдум, на наших депутатов давят. Нам надо защищаться самим", - рассказал депутат народного собрания, пожелавший сохранить свою анонимность. "Нам бы еще парочку вертолетов Ка-52: поля опрыскивать и общественный порядок поддерживать", - добавил он.

Народные избранники заняты другим вопросом, который также касается самообороны региона. Они обсуждают создание в автономии структуры, альтернативной молдавским правоохранительным органам. Эта структура называется народными дружинами.

За формирование дружин депутаты взялись после того, как прибывшие из Кишинева более 90 полицейских в бронежилетах и с автоматами устроили обыски на девяти автозаправочных станциях, которые принадлежат сети Conan. Эту компанию молдавские следователи подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и еще нескольких экономических преступлениях.

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Однако в парламенте Гагаузии подозрения следователей связывают с тем, что силы правопорядка, особенно в Кишиневе, "слишком политизированы". "Из-за давления на депутатов люди ждут провокаций. Мы решили усилить контроль над общественным порядком. Благодаря народным дружинам мы сможем быстро организоваться", - сказал независимый депутат Сергей Чимпоеш. Под давлением на депутатов он, по-видимому, понимал тот факт, что сеть Conan, контролируется народным избранником Ильей Узуном.

Для создания дружин гагаузским властям принимать специального закона не нужно. Они намерены воспользоваться тем, который уже действует на территории государства - "О народных гвардиях". За использование этого закона на внеочередном собрании, которое состоялось 14 марта, проголосовали 25 депутатов из 30 пришедших на заседание. Всего в гагаузском парламенте 35 депутатов.

Будут ли вооружены народные дружинники в Гагаузии, этот вопрос пока не обсуждался. Патрулировать улицы, согласно задумке депутатов, дружинники будут с резиновыми дубинками. Также не решился вопрос о том, на какие деньги будут существовать дружинники.

Пока рассматриваются эти вопросы депутаты вступили с инициативой вернуть ранее упраздненные посты патрульной полиции на въезде в города Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты. Службу на них, как ожидается будут нести гагаузские полицейские, которые будут предупреждать "народных гвардейцев" в случае, если в автономию опять приедут с обысками сотрудники органов правопорядка из Кишинева.

Давление кишиневских властей на гагаузинское руководство началось после того, как 2 февраля в регионе был проведен референдум. Во время народного голосования 98,09% избирателей проголосовали за выход Гагаузии из Молдавии. Однако в Кишиневе этот референдум назвали незаконным. В качестве контрмеры кишиневским руководством был принят закон, согласно которому в пределах страны нельзя проводить плебисциты, касающиеся национальных интересов страны.

Президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что недавний референдум о статусе Гагаузии был организован точно так же, как и референдум в Крыму.

"Этот регион в Республике Молдова, населенный татарами, провел референдум в феврале и проголосовал за путь к Евразийскому союзу. Татар из Крыма отправляли в Сибирь, а татар из Республики Молдова обустроили, а в Сибирь отправляли румын", - сказал Бэсеску.

Молдавское Приднестровье уже просилось в РФ на основании референдума 2006 года.