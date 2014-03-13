В Молдавии запретили решать вопросы госзначения на местном референдуме

Парламент Молдавии запретил выносить вопросы государственного значения на местный референдум, сообщает ИТАР-ТАСС.

На заседании депутаты приняли поправки в Кодекс о выборах, которые четко разграничивают полномочия центральных и местных органов власти в этой области. Запрет касается вопросов внешней и внутренней политики, налогообложения и других проблем, которые находятся в компетенции Кишинева, говорится в документе.

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На февральском референдуме в Гагаузии вступление в Таможенный союз поддержали 98% голосовавших. Столько же участников референдума высказались за идею "отложенного статуса автономии", дающего ей право на самоопределение в случае утери Молдавией независимости. При этом за интеграцию в ЕС проголосовали только 2,7%. Приняли участие в плебисците 70% жителей региона. После этого возможность проведения аналогичного референдума стали обсуждать в других крупных городах республики.

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Власти Молдавии признали плебисцит незаконным, а на его организаторов были заведены уголовные дела. По словам премьер-министра республики Юрия Лянкэ, в конце года в Молдавии пройдут парламентские выборы, которые станут "самым представительным референдумом по разным важным вопросам". Он призвал правительство усилить работу по пропаганде европейских ценностей.

Как указывалось в постановлении Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии, "провести референдум гагаузов подтолкнула государственная политика Румынии, открыто направленная на поглощение Молдавии, при явном попустительстве и поддержке высших должностных лиц и государственных органов республики".