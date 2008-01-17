Блок Литвина хочет послушать Медведько в Верховной Раде

Фракция Блока Литвина выступает за заслушивание в Верховной Раде отчета генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО о результатах работы ведомства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Блока Литвина, об этом заявил народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

«Наиболее оптимальный вариант - это то, чтобы действующий генпрокурор сделал доклад и отчитался, так как это абсолютно правильная вещь в соответствии с законодательством, за тот период времени, когда он возглавлял ведомство», - сказал он.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, речь идет не о стремлении заниматься критиканством, а о заслушивании анализа деятельности прокуратуры. «Если успехи серьезные, то вопросов нет, если недостатки, то можно решать и кадровый вопрос, а можно, с другой стороны, и человеку помочь в решении вопросов в сфере законодательства», - сказал он. О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что до рассмотрения по сути у фракции нет четкой позиции о возможной отставке А.МЕДЬВЕДЬКО. «Я считаю, что это правильная позиция, и так должны взвешенные политики поступать», - сказал он.