Обнародован президентский указ о частичной мобилизации

В документе говорится, что общественно-политическая ситуация на Крымском полуострове обострилась, имеют место нескрываемая агрессия, захват российской стороной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом говорится в указе № 303/2014, опубликованном на президентском сайте.

В связи с резким осложнением внутриполитической обстановки, вмешательством РФ во внутренние дела Украины, ростом социальной напряженности в АРК и городе Севастополе и в соответствии с пунктами 1, 17, 20 части первой статьи 106, статьи 112 Конституции Украины, и.о Президента постановил: объявить и провести частичную мобилизацию.

Мобилизация проводится в течение 45 суток со дня вступления в силу этого указа.