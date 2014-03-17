Украина планирует вернуть в свою собственность часть зарубежного имущества бывшего СССР - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

“На сегодняшний день Украиной не подписан так называемый нулевой вариант, по которому Россия имела бы все юридические основания владеть этой собственностью. С учетом тех действий, которые сейчас совершает Россия, мы будем поднимать вопрос о возвращении того имущества, которое находится на территории других стран и которое принадлежит Украине, и о компенсации всех убытков, которые будут вызваны действиями псевдокрымской власти по пособничеству российским военным”, - сказал Петренко.Читайте такжеМинюст готов помочь запретить КПУ в Украине

Он также добавил, что Украина намерена в международных судебных инстанциях поставить вопрос о компенсации Украине.

“Мы сейчас отрабатываем соответствующие заявления в Международный суд при ООН относительно того, что Российская Федерация посягнула на нашу территориальную целостность. Также будут поданы заявления относительно наших претензий на имущество бывшего СССР, которое принадлежит Украине, как бывшей республике СССР и основателю этой страны. Речь идет о недвижимом имуществе за рубежом, где размещены дипломатические учреждения, о валютных ценностях, которые Российская Федерация получила как якобы правопреемник Советского Союза. Речь идет о вкладах бывшего государственного сберегательного банка, которые Россия по состоянию на 1 января 1992 года не повернула на баланс “Ощадбанка” Украинской ССР. Это около 80 миллиардов долларов, без учета индексации. Также речь будет идти о воздушных и морских судах, которые на то время были собственностью Советского Союза, и ряде других объектов”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству иностранных дел безотлагательно подготовить правовую позицию по защите национальных интересов Украины при разделении средств и имущества бывшего СССР.

"Фактически не завершено разделение имущества Советского Союза, и Украина имеет легитимные и законные претензии к России на то имущество, которое Россия незаконно оставила за собой", – подчеркнул глава правительства.