Ярема заявил о скором роспуске самообороны Евромайдана

Об этом в интервью "УП" заявил первый вице-премьер Виталий Ярема.

"Те люди, которые принимали участие в свержении режима Януковича, требуют быстрых изменений в нашей стране и в новом правительстве. Этого требует общество. Люди, которые привели новую власть и посадили в такие красивые кабинеты, они требуют не смены лиц, а изменения ситуации в Украине. Их можно понять. Но это перерастает в реальную угрозу общественному порядку. Некоторые, кто входит в эти группировки, не имеют отношения к Майдану и не участвовали в событиях 20 февраля", – сказал Ярема.

Он сообщил, что сегодня идут консультации с советом Майдана и руководителями подразделений самообороны. Часть из самооборонцев привлекается к Национальной гвардии.

"А потом наступит "время Ч", когда с Майдана и по телевидению будет объявлено, что с такого-то момента эти формирования являются незаконными, а их участники будут задержаны и привлечены к ответственности. Для этого людей надо предупредить и дать им возможность добровольно сдать оружие. Они должны понимать, что отныне будут привлекаться к ответственности", – заявил первый вице-премьер.