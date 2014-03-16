Нацгвардия и СБУ взяли под полный контроль украинскую ГТС

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

"Во исполнение поручения премьер-министра Украины Арсения Яценюка Национальная гвардия Украины и СБУ взяли под особую охрану и полный контроль газотранспортную и газораспределительную системы Украины. Решение принято для обеспечения безопасности и бесперебойной работы важнейшего инфраструктурного объекта страны", - говорится в сообщении.