Нацгвардия и СБУ взяли под полный контроль украинскую ГТС
23:40, 16 марта 2014Политика
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Национальная гвардия Украины и СБУ взяли под особую охрану и полный контроль газотранспортную и газораспределительную системы Украины.
Нацгвардия и СБУ взяли под полный контроль украинскую ГТС Фото: novostienergetiki.ru
Об этом говорится в сообщении МВД Украины.
"Во исполнение поручения премьер-министра Украины Арсения Яценюка Национальная гвардия Украины и СБУ взяли под особую охрану и полный контроль газотранспортную и газораспределительную системы Украины. Решение принято для обеспечения безопасности и бесперебойной работы важнейшего инфраструктурного объекта страны", - говорится в сообщении.
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