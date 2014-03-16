Нацгвардия и СБУ взяли под полный контроль украинскую ГТС

23:40, 16 марта 2014
Политика
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Национальная гвардия Украины и СБУ взяли под особую охрану и полный контроль газотранспортную и газораспределительную системы Украины.

Фото: novostienergetiki.ru

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

"Во исполнение поручения премьер-министра Украины Арсения Яценюка Национальная гвардия Украины и СБУ взяли под особую охрану и полный контроль газотранспортную и газораспределительную системы Украины. Решение принято для обеспечения безопасности и бесперебойной работы важнейшего инфраструктурного объекта страны", - говорится в сообщении.

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