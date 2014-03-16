Сепаратисты объявили референдум состоявшимся, жалоб не заметили

Референдум о статуса Крыма состоялся, жалобы в избирательные комиссии не поступали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

”Участки закрылись. Крымский референдум состоялся. Жалобы в комиссии не поступали”, - сказал Малышев.

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Он отметил, что комиссия пока не располагает итоговой явкой на 20.00 - времени закрытия участков.

Как передает УНИАН, в центре Симферополя проходит концерт, на который собрались тысячи людей. Они слушают эстрадных исполнителей, держат флаги России и Крыма. Иногда вслед за ведущим скандируют ”Россия!”

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса:

1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

93% избирателей Крыма высказались на референдуме за присоединение Крыма к России, таковы данные единственного в регионе экзит-полла. Опрос проводил Республиканский институт политических и социологических исследований по заказу сайта ”Крыминформ”.

7% опрошенных крымчан выбрали второй вариант ответа (восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины).