Украинские солдаты остановили проникновение российских оккупантов в Херсонскую область

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

«Сегодня, 15 марта 2014 года, силами подразделений Вооруженных Сил Украины была остановлена попытка проникновения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территорию Херсонской области со стороны “Арабатской стрелки”. Отпор был осуществлен немедленно», - говорится в сообщении и отмечается, что российские военнослужащие вернулись на предыдущее место расположения.

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По информации Минобороны, с целью немедленного реагирования на провокацию с украинской стороны были подняты силы армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а также силы аэромобильного батальона.

Как сообщал УНИАН, сегодня ориентировочно в 13:30 возле поселка Стрелковое (Арабатская стрелка, Генический район, Херсонская область) с вертолетов высадился десант из 40 пехотинцев российских войск.