В Херсонской области высадился российский десант

Возле поселка Стрелковое (Арабатская стрелка, Генический район, Херсонская область) ориентировочно в 13:30 с вертолетов высадился десант из 40 пехотинцев российских войск.

Об этом УНИАН сообщили местные жители. Также данную информацию подтверждают источники в правоохранительных органах Генического района.

Также жители Стрелкового сообщили, что в минувшие дни российские военные вертолеты несколько раз облетали территорию вокруг их поселка.

Для чего высадились десантники и что сейчас происходит в Стрелковом пока неизвестно.

Отметим, в море, в нескольких километрах от Стрелкового находятся газодобывающие вышки НАК ”Черноморнефтегаз”.