В Херсонской области высадился российский десант
14:38, 15 марта 2014Политика
5 0
На Арабатской стрелке высадился российский десант
Возле поселка Стрелковое (Арабатская стрелка, Генический район, Херсонская область) ориентировочно в 13:30 с вертолетов высадился десант из 40 пехотинцев российских войск.
Об этом УНИАН сообщили местные жители. Также данную информацию подтверждают источники в правоохранительных органах Генического района.
Также жители Стрелкового сообщили, что в минувшие дни российские военные вертолеты несколько раз облетали территорию вокруг их поселка.
Для чего высадились десантники и что сейчас происходит в Стрелковом пока неизвестно.
Отметим, в море, в нескольких километрах от Стрелкового находятся газодобывающие вышки НАК ”Черноморнефтегаз”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter