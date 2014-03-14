Саакашвили: Кампания в Украине ускорит ответ Запада на энергетический шантаж РФ



”Думаю, что сейчас у США и Европы достаточно запасов сланцевого газа, чтобы быть полностью независимыми от России. Все это ускорит строительство терминалов для его добычи”, – сказал экс-президент Грузии, сообщает Gordonua.com.

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По его мнению, Россия недооценивает возможности США и Запада в энергетической сфере.

В тоже время, отвечая на вопрос о необходимости вступления Украины в НАТО, экс-президент выразил уверенность, что Путин развязал конфликт в Украине именно для того, чтобы помешать стране вступить в Североатлантический Альянс.

”Путин развязал этот конфликт для того, чтобы его партнеры на Западе сказали, что у Украины есть территориальные проблемы и в НАТО страну принимать нельзя. Но это их только консолидирует и ускорит вступление Украины, как и Грузии, в НАТО. Тем более, что поддержка вступления среди населения Украины сейчас высока как никогда”, – отметил Саакашвили.

”Все, что делает Путин на востоке Украины, очень напоминает то, что он делал в некоторых грузинских городах в 2008 году. Он все время провоцировал уличные беспорядки, чтобы затем использовать войска. Все, что сейчас происходит в Донецке и Луганске, – это подготовка чего-то. Это выглядит как подготовка классической военной кампании”, – заявил Саакашвили.